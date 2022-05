Leipzig lässt Augsburg keine Chance

Zurück aus der Kabine knüpfte Leipzig nahtlos an das 1:0 an. Nordi Mukiele legte für Christopher Nkunku auf, der ins freie Tor einschob (48.). Neun Minuten später erhöhte das Duo auf 3:0. Diesmal tanzte Nkunku FCA-Keeper Rafal Gikiewicz aus, bevor er locker verwandelte (57.). Das Spiel lief mittlerweile nur noch in eine Richtung und die Hausherren konnten erneut erhöhen. Pedersen traf Mukiele im Strafraum am Sprunggelenk. Den Elfmeter setzte Emil Forsberg nach Videobeweis platziert in die linke Ecke (64.).