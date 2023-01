Freiburg ringt Augsburg nieder

Der SC Freiburg hat seine Anlaufprobleme in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga überwunden. Die Freiburger gewannen in einem hitzigen Spiel mit 3:1 (2:1) gegen den FC Augsburg. Michael Gregoritsch traf gegen seinen Ex-Klub zur Führung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FCA erzielte Mergim Berisha per Foulelfmeter. Nicht einmal 20 Sekunden nach dem Anstoß brachte Lucas Höler den Sport-Club wieder in Front. Innenverteidiger Philipp Lienhart sorgte für die umjubelte Entscheidung.