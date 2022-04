SC Freiburg Vor 34.000 Zuschauer*innen im heimischen Europa-Park-Stadion agierte der SC Freiburg von Beginn an zielstrebig. Die erste Chance durch Maximilian Eggestein vereitelte Manuel Riemann noch (3.), doch nur zwei Minuten später war der VfL-Schlussmann machtlos: Lukas Kübler vollendete im Sechzehner ein Zuspiel von Nicolas Höfler wuchtig ins Tor (5.). Nur wenige Minuten nach dem Führungstreffer legte Freiburg nach: Sallai erzielte aus einer ähnlichen Position per Flachschuss das 2:0 (16.). Auch im Anschluss blieben die Hausherren am Drücker und kamen so zu weiteren Torgelegenheiten. Bochum konnte sich hingegen nur selten in der gegnerischen Hälfte festsetzen, Schüsse aus der Ferne von Eduard Löwen (6.) und Stafylidis (24.) blieben ungefährlich. Die spielbestimmenden Freiburger hatten genug Möglichkeiten, auf 3:0 zu erhöhen, doch Nils Petersen (25.), Sallai (36.) und Woo-Yeong Jeong (45.) verzogen knapp.