Die Berliner gingen vor 34.700 Zuschauer*innen im ausverkauften Europa-Park-Stadion bereits in der 11. Minute in einem Umschaltmoment in Führung: Eine Hereingabe von Becker lenkte SCF-Akteur Maximilian Eggestein an den eigenen Pfosten, Prömel staubte zum 1:0 ab. Freiburg versuchte direkt zu antworten, fand gegen die kompakte Defensive Unions aber erstmal keine Lösung. In der 23. Minute landete die Kugel dennoch im Kasten der Berliner: Lucas Höler hatte getroffen, doch nach VAR-Überprüfung wurde der vermeintliche Ausgleich wieder einkassiert, da Freiburgs Angreifer in der Entstehung mit der Hand am Ball war.