SC Freiburg - 1. FC Köln 1:1

Etwas gefährlicher wurde der SC erst nach dem Seitenwechsel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte der in den Sechzehnmeterraum vorgerückte Nico Schlotterbeck den Ball per Kopf quer auf Lucas Höler, der am glänzend reagierenden FC-Keeper Timo Horn scheiterte. Der Sport-Club erhöhte spät den Druck, auch weil Kölns Kainz nach wiederholtem Foulspiel rund eine Viertelstunde vor Abpfiff (74.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. Spätestens jetzt lief auch Streich am Spielfeldrand zur Höchstform auf und musste erst noch dabei zuschauen, wie der eingewechselte Kevin Schade (78.) knapp am Tor vorbei zielte. Kurz vor Schluss (89.) lenkte Rafael Czichos dann eine Hereingabe von Freiburgs Noah Weißhaupt zum 1:1 Endstand ins eigene Netz.