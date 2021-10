SC Freiburg - RB Leipzig 1:1

In der 64. Minute belohnte sich die Streich-Elf schließlich für ihren Einsatz. Nach einer Flanke von Grifo traf Jeong per Kopf (64.) zum umjubelten Ausgleich. Das Tor war zugleich der Premierentreffer der Freiburger in ihrem neuen Stadion. Dem SC blieb der Sieg in der 90. Minute verwehrt, als Höfler lediglich den Pfosten traf.