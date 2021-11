SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:2

32.500 Zuschauer*innen sahen in Freiburg eine ausgeglichene Anfangsphase, in der beide Mannschaften die gleiche Spielidee zeigten. Frankfurts Keeper Kevin Trapp vereitelte drei gute Chancen in einer offensiven Phase der Hausherren. Dann ging die Eintracht in Führung. Jesper Lindström, der den Konter selbst eingeleitet hatte, kam glücklich an den Ball und verwandelte ins rechte Eck (34.). Noch vor der Pause legten die Frankfurter sehenswert nach. Filip Kostics Freistoß ging über die Mauer hinweg, prallte im Strafraum auf und sprang von dort in den linken Winkel (43.). Freiburgs Schlussmann Mark Flekken verließ sich auf seine nicht an den Ball kommende Abwehr und sah dem Ball nur noch hinterher.