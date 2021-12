SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:2

In den Schlusssekunden gelang der TSG dann tatsächlich noch der Lucky Punch: Richards (90.+4) traf nach einer Ecke von Raum wuchtig per Kopf zum 1:2-Endstand für Hoffenheim. Ein vermeintliches Foul an Lucas Höler kurz vor der entscheidenden Schlussszene sowie das robuste Zweikampfverhalten Richards‘ beim 2:1 ahndete Schiedsrichter Frank Willenborg nicht. Durch den Sieg ist Hoffenheim (26 Punkte) in der Tabelle an Freiburg (25 Punkte) vorbeigezogen.