Von Beginn an stand der SC Freiburg in der Defensive gewohnt stabil, bis auf zwei harmlose Distanzschüsse von Chris Führich (9.) und Sasa Kalajdzic (11.) trat der VfB Stuttgart kaum in Erscheinung. Nach etwa 25 Minuten zog der Favorit aus Freiburg dann das Tempo an und riss das Spiel an sich. Vincenzo Grifo (29.) ließ eine Riesenchance aus neun Metern liegen, Nicolas Höfler (30.) und Maximilian Eggestein (32.) verzogen jeweils knapp. In der 36. Minute hatte der VfB Pech, denn Schiedsrichter Tobias Stieler nahm nach einem umstrittenen Videobeweis einen Foulelfmeter in Folge eines kniffligen Zweikampfes zwischen Lukas Kübler und Alexis Tibidi zurück. Nur Sekunden später fälschte auf der Gegenseite Hiroki Ito einen Fernschuss von Nicolas Höfler unhaltbar ins eigene Tor zur Freiburger Führung ab (37.).