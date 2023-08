Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen den FC Bayern wollte Werder Bremen es gegen den SC Freiburg besser machen. Die Gäste kamen in der Anfangsphase zu einigen vielversprechenden Möglichkeiten. Zunächst musste Maximilian Eggestein die Hereingabe von Mitchell Weiser am Fünfmeterraum in höchster Not klären (9.). Wenig später stand wieder Weiser im Mittelpunkt: Der Bremer versuchte es aus zentraler Position und schoss deutlich über das Tor (17.). Im folgenden Angriff nahm Weiser eine Flanke per Volley - der Ball flog einen Meter am Winkel vorbei (18.).