Der VfL Bochum startete gut in die Partie und zwang Freiburgs Torwart Mark Flekken direkt zu ein paar starken Paraden. So auch in der 12. Minute, als Takuma Asano links freigespielt wurde und aufs lange Eck zielte und der Niederländer aber den Ball entschärfte. Mit der Zeit fand auch der SC Freiburg ins Spiel und verpasste in gleich dreifachem Anlauf die Möglichkeit zuhause in Führung zu gehen: Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo spielten sich mit einem Doppelpass so in Position, dass Gregoritsch abziehen konnte, dessen Schuss aber wurde von Bochums Schlussmann Manuel Riemann abgewehrt. Den Abpraller versuchte Roland Sallai dann zu nutzen, doch auch hier war Riemann dazwischen. Als dann auch noch Nicolas Höfler eine freie Schussbahn fand, setzte dieser den Ball über das Tor (22. Minute).