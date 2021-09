SC Paderborn - FC Schalke 0:1

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen. Dann setzte sich Bülter im Alleingang gegen die Paderborner Defensive durch und passte kurz vor der Grundlinie zu Simon Terodde, der durch die Beine von Huth verwandelte (63.). In der Schlussphase hatte der eingewechselte Kai Pröger den Ausgleich auf dem Fuß, allerdings wehrte Fährmann in der kurzen Ecke ab.