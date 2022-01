FC Schalke 04 - Holstein Kiel 1:1

In der 68. Minute schlug es dann im Kasten von Fraisl ein. Fin Bartels legte in den Rückraum zu Alexander Mühling, der per Dropkick zielsicher in den Knick verwandelte. Schalke schlug wenig später ebenfalls sehenswert zurück. Torjäger Simon Terodde glich eiskalt durch Dähnes Beine aus (74.). In den Schlussminuten drängten beide Mannschaften auf den Sieg, doch die Torhüter wehrten alle Versuche ab.