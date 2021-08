FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 3:1

In der Schalker Arena entwickelte sich vor 25.000 Zuschauer*innen von Beginn an ein unterhaltsames Spiel. Die Fortuna ging in der 12. Spielminute durch einen Lupfer von Shinta Appelkamp in Führung. Nur drei Minuten später aber schon der Ausgleich: Klarer mit einem katastrophalen Ballverlust, Terodde bekam den langen Ball und bediente Bülter. Dieser musste nur noch Keeper Florian Kastenmeier überwinden. Noch vor der Pause hatten die Schalker gute Chancen, um in Führung zu gehen, konnten diese jedoch nicht nutzen.