Nach der Pause blieb es hektisch. Nach einer Hereingabe von Abiama in den Strafraum sprang der Ball von Paul Seguins Fuß aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm von Manuel Prietl. Schiedsrichter Daniel Schlager schaute sich die Szene nochmal an und entschied auf Elfmeter – eine umstrittene Entscheidung. Branimir Hrgota trat zum Strafstoß an und verwandelte zum Ausgleich in die linke untere Ecke (50.).