VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:3

Nach dem Seitenwechsel war der VfB aktiver, scheiterte allerdings immer wieder am starken Hradecky. In der 70. Minute eroberte Wirtz den Ball im Mittelfeld, stürmte erneut auf das Tor zu und versenkte den Ball dieses Mal selbst zur Entscheidung in die rechte Ecke. Bayer Leverkusen bleibt damit der Angstgegner der Schwaben, die ihr zehntes Heimspiel in Folge gegen die Werkself nicht gewinnen konnten.