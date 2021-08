VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3

Bei einem Flachschuss von Mateo Klimowicz war Gäste-Torhüter Mark Flekken aber zur Stelle (19.). Die Gegenstöße der Badener blieben gefährlich, die Stuttgarter in den Zweikämpfen oft zu passiv. Als Lucas Höler in der 28. Minute nach einer Flanke von Roland Sallai zum 3:0 einköpfelte, schien die Partie bereits entschieden. In einer wilden Schlussphase der ersten Hälfte kämpfte sich der VfB aber zurück. Das Anschlusstor entsprang einem energischen Antritt von Verteidiger Kostantinos Mavropanos. Der Grieche beförderte den Ball mit etwas Glück in den Freiburger Strafraum und dann über Flekken hinweg ins Netz (45.). Zwei Minuten später traf der Stürmer Hamadi Al Ghaddioui nach Hereingabe von VfB-Kapitän Wataru Endo per Kopf zum 2:3.