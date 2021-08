VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth 5:1

Der VfB begann stark und erspielte sich die erste Chance durch Al Ghaddioui in der 16. Minute. Beginnend mit dieser Chance entwickelte sich ein immer größer werdendes schwäbisches Übergewicht, welches mit dem Heber von Kapitän Endo über Buchert nach einer halben Stunde seine Belohnung fand. Sechs Minuten später erhöhte der früh eingewechselte Klement per Flachschuss zum 2:0 noch in der ersten Hälfte.