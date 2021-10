VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 3:1

In der zweiten Halbzeit fand Hoffenheim nicht mehr richtig ins Spiel. Symptomatisch für die unglücklichen TSG-Aktionen war ein Klärungsversuch von Richards, der seinem Mitspieler Samassekou versehentlich den Ball ins Gesicht schoss (55.). Samassekou wurde kurz darauf ausgewechselt. In der 60. Minute hatte VfB-Verteidiger Mavropanos dann seinen großen Auftritt: Nach einem starken Ballgewinn startete er ein Solo über rund 30 Meter und war nicht vom Ball zu trennen. Mustergültig schloss er ins linke untere Eck ab. Massimo erhöhte in der Schlussphase noch auf 3:0 (81.), ehe Bruun Larsen eine Ergebniskorrektur gelang (84.).