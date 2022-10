Lilien schlagen Düsseldorf im Verfolgerduell

Erst in der Schlussphase gewann die Partie an Dynamik. Patric Pfeiffer legte links vom Strafraum an den Fünfer auf Mehlem, der im Abschluss aus kurzer Distanz allerdings an Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier scheiterte (72). Die daraus resultierende Ecke wusste dann Pfeiffer für sich selbst zu nutzen, der nach Flanke von Fabian Holland höher als Fortunas Marcel Sobottka stieg und ins linke Eck zur 1:0-Führung für Darmstadt einnickte (73.). Weil Düsseldorf keine Antwort fand, reichte der Lucky-Punch von Pfeiffer für den dritten Sieg in Folge der Darmstädter.