Mit Slapstick-Tor: Darmstadt fertigt Hansa ab

Die 14.120 Zuschauer*innen sahen in Darmstadt bereits in der 3. Spielminute eine kuriose Szene. Torwart Markus Kolke fing einen Ball der Hausherren ab, legte ihn vor sich ab und gab so Lilien-Stürmer Phillip Tietz die Möglichkeit, sich die Kugel zu schnappen. Sekunden später flog der Ball zur 1:0-Führung ins leere Tor. Der frühe Treffer schockte die Gäste aus Rostock und das nutzten die Darmstädter aus. Marvin Mehlem erhöhte in der 18. Minute per Flachschuss.