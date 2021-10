SV Darmstadt 98 - Werder Bremen 3:0

In einer umkämpften Partie fand Werder Bremen von Beginn an nicht richtig ins Spiel. Die Truppe um Coach Anfang, der in der Vorsaison noch den Gegner trainiert hatte, ließ insbesondere in der Offensive sehr vieles vermissen. Einzig Ducksch kam per Freistoß zu einem ernsthaften Torschuss (15.). Der Ball ging jedoch über das Tor.