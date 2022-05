Schalke schlägt Sandhausen und ist Erster

Vor 12.355 Zuschauer*innen im Stadion am Hardtwald übernahm Schalke von Beginn an das Kommando, kam jedoch nur selten entscheidend nach vorne, da die Sandhäuser tief standen. Gefährlich wurde es erst in der 19. Minute, als Terodde und direkt danach Marius Bülter am stark parierenden SVS-Keeper Patrick Drewes scheiterten. S04-Offensivmann Rodrigo Zalazar konnte per Freistoß Drewes ebenfalls nicht überwinden (25.). Für Sandhausen schloss auf der Gegenseite Pascal Testroet per Seitfallzieher ab, dabei ging der Ball aber deutlich über den Kasten (13.).