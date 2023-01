Vor 41.000 Zuschauer*innen im Weserstadion zeigten die Bremer von Beginn an Energie und Unerbittlichkeit. Mit beiden Stürmern und zumeist gleich zwei nachrückenden Mittelfeldspielern attackierte Werder den Wolfsburger Spielaufbau schon früh. Für den verdienten Führungstreffer brauchte Werder jedoch die Unterstützung des Videoschiedsrichters. Wolfsburgs Yannick Gerhardt bekam den Ball im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz an den nur leicht abgespreizten Arm geschossen, Schiedsrichter Daniel Siebert ließ das Spiel zunächst weiterlaufen. Er bekam aber einen Hinweis seines Assistenten in Köln, schaute sich die Szene noch einmal am eigenen Bildschirm an – und entschied dann auf Strafstoß. Füllkrug verwandelte souverän zur 1:0-Führung (24.).