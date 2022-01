Die TSG ließ sich davon aber nicht beeinflussen und kam im Anschluss zu sehr guten Gelegenheiten. Der eingewechselte Rutter traf nach einer Ecke aus sechs Metern per Kopf den Innenpfosten (11.), Chris Richards scheiterte nach einer Flanke von Andrej Kramaric mit einem Kopfball an der Latte (23.). In der 40. Minute hatte Hoffenheim eine weitere Gelgegenheit zum Ausgleich, BVB-Verteidiger Manuel Akanji konnte aber in höchster Not gegen Rutter und Kramaric klären. Noch vor der Pause fiel schließlich der verdiente Ausgleichstreffer. Nach Vorarbeit von Ihlas Bebou erzielte Kramaric sein 100. Pflichtspiel-Tor für die TSG (45.+1).