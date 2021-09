TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 0:2

Die 8427 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena sahen in den ersten Minuten eine zerfahrene Partie. Beide Mannschaften wollten zwar Tempo machen, leisteten sich dabei aber zahlreiche Fehler. So blieb die Offensive auf beiden Seiten zunächst Stückwerk. Nach rund zehn Minuten schafften es die Mainzer, die Schwächen der Hoffenheimer Defensive durch ihr schnelles Konterspiel aufzudecken. Dennoch brauchte der FSV einen Freistoß, um das erste Mal gefährlich zu werden. Jeremiah St. Juste scheiterte an TSG-Torwart Oliver Baumann (18.). Die Führung der Gäste fiel kurz darauf durch Jonathan Burkardt nach Vorarbeit von Dominik Kohr (21.). Die Hoffenheimer, die ohne Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Havard Nordtveit, Ihlas Bebou und Kevin Akpoguma auskommen mussten, spielten bis dahin schwach. Bezeichnend war der Fehlpass von Jacob Bruun Larsen vor dem Gegentor. Mitte der ersten Hälfte wurde die Begegnung zunehmend hektisch, beide Teams gingen hart zur Sache – Schiedsrichter Marco Fritz hatte alle Hände voll zu tun. Nach rund einer halben Stunde musste FSV-Kapitän Moussa Niakhaté mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz, der Innenverteidiger wurde durch Alexander Hack ersetzt. Bis zur Pause wurde weiter hart um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Dabei zogen die Hoffenheimer zumeist den Kürzeren. Die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß war insgesamt im ersten Durchgang nicht auf der Höhe, die Mainzer Führung war verdient.