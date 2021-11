TSG Hoffenheim - RB Leipzig 2:0

Kurz darauf, in der 15. Minute, vergab Rutter den Doppelschlag: Aus sieben Metern tunnelte er Lukas Klostermann, spitzelte den Ball aber Zentimeter am Pfosten vorbei. Leipzig wirkte verunsichert und ideenlos. Kevin Akpoguma mit einem strammen Flachschuss (24.) und Stefan Posch per Kopf nach einem Freistoß von Geiger (35.) vergaben unter anderem weitere, aussichtsreiche Möglichkeiten zum 2:0. Leipzig war mit dem 0:1 zur Pause sehr gut bedient.