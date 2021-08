1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen 1:1

Nach Wiederanpfiff erwischte Union Berlin eine stärkere Phase, Torchancen entwickelten sich jedoch auf beiden Seiten kaum noch. Erst in den Schlussminuten drückten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. Es fehlte jedoch immer die letzte Präzision. Somit trennten sich Union Berlin und Bayer Leverkusen am ersten Spieltag unentschieden. Für die Berliner ist es der erste Punktgewinn an einem ersten Spieltag in der Bundesliga.