Im Stadion an der Alten Försterei starteten die Gäste aus Gladbach vor gut 11.000 Zuschauer*innen deutlich aktiver in die Partie. Die Berliner verteidigten jedoch von Beginn an gut und verhinderten so einige Abschlüsse der Borussen. Selbst setzten die Eisernen auf ein schnelles Umschaltspiel. So auch in der 22. Spielminute – Gladbachs Louis Jordan Beyer verlor den Ball unglücklich, Genki Haraguchi bediente per Flanke Gießelmann, der mit dem Kopf einnetzte.