Union Berlin - Hertha BSC 2:0

Das Stadion "An der Alten Försterei" war dank der 2G-Regelung mit 20.012 Zuschauer*innen erstmals seit dem 1. März 2020 wieder komplett voll – trotz deutlich steigender Inzidenzzahlen in Berlin. Und kaum war das Hochrisikospiel angepfiffen, hatten die heimischen Fans auch schon Grund zum Feiern. Awoniyi brachte die Unioner mit seinem achten Saisontor frei vor Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow in Führung (8.). Vorausgegangen war ein schwerwiegender technischer Fehler von Trainer-Sohn Márton Dárdai, der bei einem eigentlich harmlosen Pass am Ball vorbeigeschlagen hatte. Union verdiente sich die Führung, weil sie aggressiver im Zweikampf und zielstrebiger in der Offensive agierten.