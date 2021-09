Union Berlin - FC Augsburg 0:0

Unmittelbar nach der Pause starteten die Gäste besser. Ruben Vargas flankte von links auf Niederlechner (47.) in die Mitte. Der Stürmer setzte seinen Flugkopfball nur knapp am Tor vorbei. Von Union kam in dieser Phase offensiv wenig. Dass Friedrich (65.) nach Flanke von Christopher Trimmel an die Augsburger Latte köpfte, kam daher recht unverhofft. Berliner Konter endeten oft schon im Mittelfeld, während der FCA mehr vom Spiel hatte. Nur kurz nach dem Unioner Lattentreffer stand infolge einer Ecke plötzlich der eingewechselte Sergio Cordova (66.) frei vor Luthe, doch der Torwart bewahrte seine Mannschaft mit einem blitzartigen Reflex vor dem Rückstand. Auf der anderen Seite klärte Gikiewicz nach einem gelungenen Berliner Angriff in höchster Not gegen Taiwo Awoniyi und Andreas Voglsammer (74.). Zudem traf Voglsammer den Pfosten (80.).