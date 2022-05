Union verpasst Heimsieg gegen Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth startete vor knapp 21.000 Zuschauer*innen offensiv in die Partie. Union Berlin hingegen fehlte es vor heimischer Kulisse an Struktur und Ideen. In der ersten Halbzeit konnten die Hausherren nur einen Torschuss abschließen: Taiwo Awoniyi setzte den Ball am Fünfer knapp am Tor vorbei (11. Minute). Gut eine halbe Stunde war gespielt, als Jetro Willems nach einer Freistoß-Situation den Ball auf das Berliner Tor brachte. Robin Knoche wollte die Torgefahr per Kopf klären, dabei landete die Kugel aber vor Branimir Hrgota, Fürths Bundesliga-Rekordtorschütze. Der Schwede netzte von halbrechts zur 1:0-Führung im Stadion An der Alten Försterei ein (33.).