Unions Serie hält dank Knallertor gegen Mainz

Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 gewonnen.Für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer war es der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel im Jahr 2023. Union ging durch Kevin Behrens in der 32. Minute in Führung. Der Ex-Unioner Marcus Ingvartsen glich für die Gäste von Trainer Bo Svensson per Handelfmeter aus (79.), ehe Jordan Siebatcheu mit seinem ersten Tor seit September für den Sieg der Berliner sorgte (84.). An der Alten Försterei sind die Eisernen seit 15 Ligaspielen ungeschlagen. Mit dem Sieg stellten sie zudem ihre Bestmarke von vier aufeinanderfolgenden Siegen in der Bundesliga ein.