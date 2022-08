Stuttgart verdient sich Punkt gegen Leipzig

Der VfB Stuttgart und RB Leipzig trennen sich in der ersten Sonntagspartie der neuen Bundesliga-Saison mit einem 1:1-Remis. Christopher Nkunku brachte den amtierenden Pokalsieger bereits in der 7. Minute 1:0 in Führung. Noch in der ersten Halbzeit erzielte Naouirou Ahamada den Anschlusstreffer für Stuttgart. In der zweiten Hälfte war vor allem RB dem erneuten Führungstreffer nahe, doch ein stark parierender Florian Müller hielt dagegen.