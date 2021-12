VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:2

Die Berliner wurden nun agiler. In der 34. Minute erzielten sie den vermeintlichen Anschlusstreffer. Ishak Belfodil setzte sich im Strafraum durch und zirkelte den Ball ins lange Eck. Beim Abschluss stand allerdings Vladimir Darida im Sichtfeld des Keepers und gleichzeitig im Abseits. Nach Videobeweis wurde der Treffer von Schiedsrichter Benjamin Brand zurückgenommen. Sechs Minuten dann aber der Erfolg: Stevan Jovetić hatte zu viel Platz in der gefährlichen Zone und schlenzte den Ball in die rechte Ecke. So ging es mit einer knappen Führung der Schwaben in die Kabine.