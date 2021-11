Im Laufe der zweiten Hälfte wechselte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo seine verbliebenen Angreifer ein, doch die Arminia war dem zweiten Tor gesamt gesehen deutlich näher als Stuttgart dem Ausgleich. Einzig Massimo hatte nach einem Zuspiel von Didavi eine erstzunehmende Torchance seitens der Gastgeber – der Youngster platzierte den Schuss aus 13 Metern aber genau auf DSC-Torhüter Stefan Ortega. Die Gäste überzeugten mit großem Einsatz. Innerhalb von 15 Minuten trafen die Bielefelder dreimal Aluminium: Joker Andres Andrade köpfte zunächst an den Pfosten (71.), ehe Pieper (83.) und der ebenfalls eingewechselte Janni Serra (86.) an der Latte scheiterten. Klos hatte kurz vor dem Schlusspfiff noch eine weitere Chance zu erhöhen, fand in Bredlow aber seinen Meister (90.+5).