Für den Japaner war es der erste Treffer in der Bundesliga sowie im Trikot der Stuttgarter. Nach 25 Minuten gab es Aufregung im Strafraum der Mainzer: Robin Zentner hatte Stuttgarts Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos bei einer Faustabwehr am Kopf getroffen. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt, nahm die Entscheidung aber nach Ansicht der Videobilder zurück - FSV-Keeper Zentner hatte zuerst den Ball berührt. Noch vor der Pause gelang Mainz der Ausgleich. Verteidiger Hack setzte sich nach einem Eckball im Fünfmeterraum gut durch und traf per Kopf in das Stuttgarter Tor (38.).