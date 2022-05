VfB darf nach spätem Tor gegen Wölfe hoffen

Die in Führung liegenden Wolfsburger traten nach dem Torerfolg kaum mehr offensiv auf. Torschütze Books kommt in der zweiten Halbzeit erneut mit dem Kopf frei zum Abschluss, setzte diesmal den Ball allerdings am Tor vorbei (65.). Dann hatte Jonas Wind den Treffer zum 2:0 auf dem Fuß. Sein Schuss aus zwölf Metern wurde aber von VfB-Schlussmann Florian Müller pariert (87.). Nach dieser Spielszene fiel dann der Stuttgarter Ausgleichstreffer: Enzo Millto brachte den Spielball per Flanke von der Grundlinie an den zweiten Pfosten, wo Chris Führich zum 1:1-Endstand traf (89.).