VfL Bochum - Hertha BSC 1:3

Der VfL kam ordentlich ins Spiel und lief Herthas Dreierkette immer wieder hoch an und setzte sie unter Druck. Wirklich gefährlich wurde es in Halbzeit eins allerdings nur durch einen Kopfball von Simon Zoller nach 19 Minuten nach Flanke von Elvis Rexhbecaj. Von der Hertha war spielerisch eher wenig zu sehen. Dennoch ging sie acht Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung: Nach Ballgewinn an der Mittellinie gelang der Ball zu Serdar, der Tempo aufnahm, an der Strafraumgrenze zwei Gegenspieler aussteigen ließ und zur Führung versenkte. Nur sechs Minuten später erhöhte der Nationalspieler nach einem Geschenk der Gastgeber. Nach einem Einwurf bekommt Bella Kotchap den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Serdar setzt nach und jagt den Ball ins kurze Eck aus kurzer Distanz.