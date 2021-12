Im ersten Bundesliga-Duell zwischen den beiden Mannschaften versuchte Union Berlin gleich, den VfL unter Druck zu setzen. Bochum wartete dagegen auf Kontergelegenheiten. Bereits in der 16. Minute gingen die Berliner in Führung: Grischa Prömel legte den Ball nach einer Flanke von Bastian Oczipka per Kopf zurück – die Ablage drosch Kruse per Dropkick in den Winkel.