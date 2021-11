VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2:0

So musste der VfL lange vor den anstürmenden Gästen zittern, bis der eingewechselte Pantovic in der Nachspielzeit nach einer Hoffenheimer Ecke, bei der auch TSG-Torhüter Baumann nach vorne geeilt war, an den Ball kam und ihn per Kunstschuss im leeren Tor versenkte (90.+7). Der Treffer aus der eigenen Hälfte war der Schlusspunkt der Begegnung. Durch den Sieg im direkten Duell schaffte der VfL Bochum den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und rückte mit nun 13 Zählern bis auf einen Punkt an die TSG heran. Zudem blieben die Bochumer zum vierten Mal im fünften Heimspiel ohne Gegentor.