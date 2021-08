Bochum startete vor 12.548 Zuschauer:innen entschlossen in das erste Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren. Die verdiente Führung brachte Holtmann in der 21. Spielminute. Der Flügelspieler tanzte die Mainzer Abwehr in einem 50-Meter-Solo aus und tunnelte zum Abschluss Torhüter Robin Zentner zum Treffer.