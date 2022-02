Nach Wiederanpfiff strahlte Bochum mehr Gefahr aus. Elvis Rexhbecaj (54.) und Milos Pantovic (57.) tauchten zunächst vor Gulacsi auf. Zwar ließen sich die Leipziger auch ab und zu vor VfL-Schlussmann Manuel Riemann blicken, die besseren Möglichkeiten hatte aber Bochum. Kapitän Anthony Losilla traf nach einem Eckball mit dem Kopf nur die Latte (70.), Joker Jürgen Locadia wurde in letzter Not noch beim Abschluss behindert (75.), ehe Christopher Antwi-Adjeis Kopfball an den Pfosten flog und Willi Orban den Nachschuss von Rexhbecaj gerade noch klären konnte (77.). Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite: Einwechselspieler Benjamin Henrichs spielte einen steilen Pass in den Lauf von Nkunku, der aus 15 Metern flach ins linke Eck zum 1:0 traf (81.). In der Schlussphase bissen sich die Bochumer dann die Zähne an der RB-Abwehr aus.