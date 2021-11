Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht. So gingen die Gäste aus Freiburg nach Vincenzo Grifos Freistoß verdient in Führung: Philipp Lienhart vollendete per Kopf (51.). Doch fast im Gegenzug glich Polter nach einer Balleroberung von Anthony Losilla und einem Zuspiel von Gerrit Holtmann aus (54.). Freiburg schüttelte sich kurz und näherte sich danach immer wieder der erneuten Führung an. Mit einer Glanzparade verhinderte Riemann gegen Lucas Höler das zweite Gegentor (62.). Der VfL-Keeper stand nun wieder im Blickpunkt: Schlotterbeck (64.) und Nicolas Höfler (66.) scheiterten ebenso an Bochums Schlussmann.