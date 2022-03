Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel zunächst ereignisarm. In der 64. Minute traf Fürth schließlich wie aus dem Nichts: Branimir Hrgota beförderte einen langen Ball von Timothy Tillman per Direktabnahme druckvoll in die Mitte - VfL-Verteidiger Armel Bella Kotchap konnte nicht mehr ausweichen und fälschte den Ball per Brust ins eigene Tor ab. Auf der Gegenseite lenkte kurz darauf der eingewechselte Dickson Abiama nach einem Eckstoß einen Abschluss von Losilla unhaltbar ab, sodass Linde machtlos war (71.). Nach der erneuten Bochumer Führung passierte nichts mehr, da die Fürther in der Schlussphase insgesamt zu harmlos blieben.