Die Hausherren aus Bochum erwischten gegen den zuletzt so erschreckend schwachen VfL Wolfsburg den besseren Start in die Partie. Elvis Rexhbecaj, die Wolfsburger Leihgabe, konnte seinen Schuss aus der Distanz jedoch nicht ins Tor unterbringen (2.). Nur wenig später klärte John Anthony Brooks gegen Takuma Asano in höchster Not (3.), Anthony Losilla beförderte die Kugel bei der folgenden Ecke über das Tor (4.). Nach der munteren Anfangsphase der Bochumer rissen die Gäste aus Wolfsburg die Spielkontrolle etwas mehr an sich. Yannick Gerhardt hatte aus knapp 14 Metern die erste Chance für Wolfsburg, Bochums Keeper Manuel Riemann musste nachfassen (9.).