VfL Wolfsburg - Mönchengladbach 1:3

Die Gäste aus Mönchengladbach waren nach dem befreienden Sieg in der Vorwoche gegen Dortmund mit breiter Brust angereist. Schon in der fünften Minute brachte Embolo Gladbach mit einem spektakulären Fallrückzieher in Führung. Im Zuge einer Ecke traf Zakaria zuerst eine Direktabnahme nicht voll. Der Schussversuch entpuppte sich aber als perfekte Vorlage für den Artisten Embolo. Nur rund 90 Sekunden später leistete der Stürmer dann die Vorarbeit zum 2:0 – Hofmann vollstreckte (7.). Nach dem frühen Doppelschlag der Gäste konnte sich der VfL berappeln und noch in der ersten Hälfte den Anschluss durch Waldschmidt erzielen (24.).