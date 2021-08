Der Aufsteiger musste nun allerdings fast die komplette Partie in Unterzahl bestreiten. Der Champions-League-Teilnehmer hatte folglich leichtes Spiel und war hochüberlegen – und ging in der 22. Minute verdient in Führung. Weghorst behauptete den Ball am Sechzehnmeterraum und vollendete diesmal unhaltbar für Riemann.