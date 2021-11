VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3

Das Team von Trainer Marco Rose ließ sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht beirren. Wolfsburg geriet in der Folge mächtig unter Druck - Thomas Meunier (12.) und Kapitän Marco Reus (26.) hätten für den Ausgleichstreffer sorgen können. Dies gelang dann in der 35. Minute Can mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter. Maxence Lacroix hatte zuvor Reus im Strafraum zu Fall gebracht. VfL-Keeper Pavao Pervan, der für Stammtorhüter Koen Casteels das Tor hütete, hatte keine Abwehrmöglichkeit. Die Wolfsburger kamen in dieser Phase der Begegnung bestenfalls dazu, kleine Nadelstiche zu setzen und damit die eigene Defensive zu entlasten.