VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0

Gleich zu Beginn nahmen die Gastgeber aus Wolfsburg vor 16.095 Zuschauer*innen das Heft des Handelns in die Hand. Die Führung ließ nicht lange auf sich warten: Torjäger Nmecha war in der 14. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Paulo Otavio erfolgreich. In dieser Phase stand der FCA permanent unter Druck und musste sich darauf konzentrieren, dass der Rückstand nicht größer wurde.